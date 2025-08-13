Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Сочи — Крылья Советов, результат матча 13 августа 2025, счет 1:1 (5:3 пен.), Кубок России 2025/2026

«Сочи» одержал победу над «Крыльями Советов» в серии пенальти матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Игра, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хозяев в серии пенальти со счётом 1:1 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
5 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Чирков – 62'     1:1 Лепский – 88'    

На 62-й минуте защитник «Сочи» Макар Чирков забил первый гол в матче. На 88-й минуте защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский сравнял счёт.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 5:3. Удар игрока «Крыльев» Максима Витюгова отразил голкипер сочинцев Юрий Дюпин.

В 3-м туре группы В 26 августа «Сочи» сыграет дома с «Краснодаром», «Крылья Советов» в этот же день примут московское «Динамо».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
