Сегодня (0)
Станислав Черчесов: не каждому дано привыкнуть к синтетическому полю

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после гостевого матча с «Оренбургом» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о факторе искусственного поля.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Поройков – 56'     1:1 Келиану – 90+1'     2:1 Камилов – 90+5'    

— Насколько влияла на игры ваших команд синтетическое поле?
— Я ещё с «Жемчужиной» приезжал в Оренбург. Мы не можем говорить, что играть на нём плохо. Просто не каждому дано привыкнуть к нему. Поле в отличном состоянии, и мини-преимущество для постоянно тренирующегося на нём «Оренбурга» имело место быть. В первом и второй таймах мы показывали временами то, что хотели видеть. Это просто надо демонстрировать всю игру. Будем к этому идти шаг за шагом, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Нереальная концовка для Черчесова! Сравняли в добавленное — и потом «Ахмату» забил бывший!
Нереальная концовка для Черчесова! Сравняли в добавленное — и потом «Ахмату» забил бывший!
