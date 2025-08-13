Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Балтика, результат матча 13 августа 2025, счет 2:0, 2-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

Гол Батракова помог «Локомотиву» победить «Балтику» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

На 23-й минуте гол забил Алексей Батраков, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота балтийцев после того, как Амир Мохаммад нарушил правила на Зелимхане Бакаеве, ударив его по ногам. На 90+8-й минуте отличился Дмитрий Воробьёв, которому ассистировал Александр Руденко.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы D 28 августа «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон», «Балтика» днём ранее сыграет дома с ЦСКА.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Нереальная концовка для Черчесова! Сравняли в добавленное — и потом «Ахмату» забил бывший!
Нереальная концовка для Черчесова! Сравняли в добавленное — и потом «Ахмату» забил бывший!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android