Гол Батракова помог «Локомотиву» победить «Балтику» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0.

На 23-й минуте гол забил Алексей Батраков, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота балтийцев после того, как Амир Мохаммад нарушил правила на Зелимхане Бакаеве, ударив его по ногам. На 90+8-й минуте отличился Дмитрий Воробьёв, которому ассистировал Александр Руденко.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы D 28 августа «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон», «Балтика» днём ранее сыграет дома с ЦСКА.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».