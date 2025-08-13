Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
В «Ахмате» рассказали о состоянии Мансильи, который пропустил матч с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, почему нападающий Брайан Мансилья пропустил матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Поройков – 56'     1:1 Келиану – 90+1'     2:1 Камилов – 90+5'    

— Что с Мансильей, который не приехал в Оренбург и пропустил кубковую игру?
— У него повреждение задней поверхности бедра. Он тренируется и, надеюсь, по приезде он будет тренироваться в общей группе. Надеюсь, что мы его увидим и здесь же, на поле, 22 августа [в 6-м туре Мир РПЛ], — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

В минувшем сезоне Мансилья принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

