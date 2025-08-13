В «Ахмате» рассказали о состоянии Мансильи, который пропустил матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, почему нападающий Брайан Мансилья пропустил матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:2).

— Что с Мансильей, который не приехал в Оренбург и пропустил кубковую игру?

— У него повреждение задней поверхности бедра. Он тренируется и, надеюсь, по приезде он будет тренироваться в общей группе. Надеюсь, что мы его увидим и здесь же, на поле, 22 августа [в 6-м туре Мир РПЛ], — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

В минувшем сезоне Мансилья принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.