Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах

Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах
Комментарии

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился забитыми мячами в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0. Батраков на 23-й минуте реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Материалы по теме
Гол Батракова помог «Локомотиву» победить «Балтику» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android