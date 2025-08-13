Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах
Поделиться
20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился забитыми мячами в пяти матчах подряд во всех турнирах.
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23' 2:0 Воробьёв – 90+8'
Сегодня, 13 августа, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0. Батраков на 23-й минуте реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд.
Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2025
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:12
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:49
-
19:36
-
19:33
-
19:33
-
19:32
-
19:21
-
19:18
-
19:06
-
19:06
-
19:04