Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился забитыми мячами в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:0. Батраков на 23-й минуте реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).