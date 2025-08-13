«Локомотив» снова отказался продавать Самошникова «Спартаку» за 350 млн рублей

«Локомотив» отклонил предложение в 350 млн рублей за Самошникова от «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» по-прежнему намерен выручить около € 5 млн за защитника.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Ранее Самошников выступал за «Рубин», «Торпедо» и другие команды.