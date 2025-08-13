Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Олег Василенко отреагировал на информацию о назначении в «Торпедо» вместо Кононова

Олег Василенко отреагировал на информацию о назначении в «Торпедо» вместо Кононова
Комментарии

Тренер Олег Василенко отреагировал на информацию, что он возглавил московское «Торпедо» после увольнения Олега Кононова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов, отметив, что Василенко подпишет двухлетний контракт с зарплатой 2 млн рублей в месяц.

«Я пока ничего ни с кем не согласовывал. Даже переговоров как таковых не было. Даже не знаю, откуда пошла информация», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чёрно-белые находятся на 16-м месте Pari Первой лиги после четырёх туров с одним очком в активе. Последним местом работы Василенко был новороссийский «Черноморец».

Комментарии
