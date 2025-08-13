Олег Василенко отреагировал на информацию о назначении в «Торпедо» вместо Кононова

Тренер Олег Василенко отреагировал на информацию, что он возглавил московское «Торпедо» после увольнения Олега Кононова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов, отметив, что Василенко подпишет двухлетний контракт с зарплатой 2 млн рублей в месяц.

«Я пока ничего ни с кем не согласовывал. Даже переговоров как таковых не было. Даже не знаю, откуда пошла информация», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чёрно-белые находятся на 16-м месте Pari Первой лиги после четырёх туров с одним очком в активе. Последним местом работы Василенко был новороссийский «Черноморец».