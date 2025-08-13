Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров назвал момент, когда у Деяна Станковича начались проблемы в «Спартаке»

Владимир Быстров назвал момент, когда у Деяна Станковича начались проблемы в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича начались проблемы, когда ему стали привозить новых игроков, из-за этого, по мнению экс-футболиста, специалист не может выстроить игру.

«У тебя куча дорогостоящих футболистов. То пять защитников, то четыре, у тебя нет схемы. Проблемы Станковича начались, когда ему начали привозить игроков. Когда у него был ограничен ресурс, он как-то выстраивал игру, и мы все кайфовали от его футбола. Угальде забивал, все бежали вперёд. А сейчас ему идут и идут покупки, а он не может никак выстроить никакую игру. То этого на фланг, то другого на фланг, то Хлусевича под танки бросает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Неожиданная проблема «Спартака» — Максименко? Но Помазуна на «Зенит» ждать не стоит
Неожиданная проблема «Спартака» — Максименко? Но Помазуна на «Зенит» ждать не стоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android