Владимир Быстров назвал момент, когда у Деяна Станковича начались проблемы в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича начались проблемы, когда ему стали привозить новых игроков, из-за этого, по мнению экс-футболиста, специалист не может выстроить игру.

«У тебя куча дорогостоящих футболистов. То пять защитников, то четыре, у тебя нет схемы. Проблемы Станковича начались, когда ему начали привозить игроков. Когда у него был ограничен ресурс, он как-то выстраивал игру, и мы все кайфовали от его футбола. Угальде забивал, все бежали вперёд. А сейчас ему идут и идут покупки, а он не может никак выстроить никакую игру. То этого на фланг, то другого на фланг, то Хлусевича под танки бросает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.