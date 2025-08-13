Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Овечкин нанёс символический удар перед матчем «Динамо» — «Краснодар» и обнялся с Карпиным

Комментарии

Лучший снайпер в истории НХЛ, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между московским «Динамо» и «Краснодаром». Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'    

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

После символического удара Овечкин подошёл к тренеру динамовцев и сборной России Валерию Карпину и обнялся с ним.

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

