Овечкин нанёс символический удар перед матчем «Динамо» — «Краснодар» и обнялся с Карпиным

Лучший снайпер в истории НХЛ, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между московским «Динамо» и «Краснодаром». Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

После символического удара Овечкин подошёл к тренеру динамовцев и сборной России Валерию Карпину и обнялся с ним.

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».