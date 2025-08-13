Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА — 2025

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.