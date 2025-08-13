«Динамо» — «Краснодар»: Мукаилов вывел гостей вперёд на 19-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Краснодаром». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» открыл счёт — 1:0.

На 19-й минуте отличился футболист «быков» Казбек Мукаилов.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».