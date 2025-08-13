Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 13 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 13 августа, состоялся первый ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 13 августа:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Викинг» (Норвегия) — 1:1 (первый матч — 3:1).

Оставшиеся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций будут сыграны в четверг, 14 августа.

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций «Истанбул» сыграет с победителем пары «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Университатя» (Крайова, Румыния). Первый матч пройдёт в Турции 21 августа, ответный — 28 августа.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.