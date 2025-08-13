Скидки
Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 13 августа

В среду, 13 августа, состоялся первый ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 13 августа:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Викинг» (Норвегия) — 1:1 (первый матч — 3:1).

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2025, среда. 19:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Викинг
Ставангер, Норвегия
0:1 Булут – 34'     1:1 Зельке – 40'    

Оставшиеся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций будут сыграны в четверг, 14 августа.

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций «Истанбул» сыграет с победителем пары «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Университатя» (Крайова, Румыния). Первый матч пройдёт в Турции 21 августа, ответный — 28 августа.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь квалификации Лиги конференций
Турнирная таблица квалификации Лиги конференций
