«Борнмут» подписал защитника Бафоде Диаките из «Лилля»

«Борнмут» официально объявил о подписании 24-летнего защитника Бафоде Диаките из «Лилля». Срок действия контракта не уточняется.

В английском клубе также сообщили, что футболист тут же начнёт тренироваться с командой, которая в пятницу, 15 августа, сыграет с «Ливерпулем» в первом матче нового сезона английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне француз провёл 31 матч в Лиге 1, в которых он записал на свой счёт четыре гола и одну передачу. Кроме того, он принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, где результативными действиями не отметился. За время выступлений в «Лилле» Диаките сыграл в 112 матчах, забив 13 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Напомним, ранее команду покинул украинский защитник Илья Забарный.