Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» подписал защитника Бафоде Диаките из «Лилля»

«Борнмут» подписал защитника Бафоде Диаките из «Лилля»
Аудио-версия:
Комментарии

«Борнмут» официально объявил о подписании 24-летнего защитника Бафоде Диаките из «Лилля». Срок действия контракта не уточняется.

В английском клубе также сообщили, что футболист тут же начнёт тренироваться с командой, которая в пятницу, 15 августа, сыграет с «Ливерпулем» в первом матче нового сезона английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне француз провёл 31 матч в Лиге 1, в которых он записал на свой счёт четыре гола и одну передачу. Кроме того, он принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, где результативными действиями не отметился. За время выступлений в «Лилле» Диаките сыграл в 112 матчах, забив 13 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Напомним, ранее команду покинул украинский защитник Илья Забарный.

Материалы по теме
Официально
«ПСЖ» объявил о трансфере украинца Ильи Забарного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android