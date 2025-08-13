Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов начнёт матч Суперкубка УЕФА — 2025 с «Тоттенхэм Хотспур» на скамейке запасных.

Российский вратарь в июне 2024 года перешёл в стан парижской команды из «Краснодара». В составе французского клуба Матвей провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустил в них 13 голов, семь игр голкипер завершил «на ноль». В прошлом сезоне Сафонов стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов. Помимо этого, футболист стал финалистом клубного чемпионата мира.

Парижане подходят к этой игре в качестве действующего победителя Лиги чемпионов, лондонцы являются обладателями трофея Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

