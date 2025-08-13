Игрок «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Балтикой» в матче Кубка России

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча с «Балтикой» (2:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Достаточно хорошая игра. Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами. А так, главное, что победили.

В моменте с неназначенным пенальти на мне точно было касание. Но, как судья сказал, недостаточное или ещё что-то. Не хочется возвращаться к судейству: мы победили, и у нас хорошее настроение.

Когда началась стычка в концовке, я был достаточно далеко. Нашего Батрачка немного подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Но мы побежали, чтобы разнять», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.