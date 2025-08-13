Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Балтикой» в матче Кубка России

Комментарии

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча с «Балтикой» (2:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

«Достаточно хорошая игра. Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами. А так, главное, что победили.

В моменте с неназначенным пенальти на мне точно было касание. Но, как судья сказал, недостаточное или ещё что-то. Не хочется возвращаться к судейству: мы победили, и у нас хорошее настроение.

Когда началась стычка в концовке, я был достаточно далеко. Нашего Батрачка немного подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Но мы побежали, чтобы разнять», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

