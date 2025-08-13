Игрок «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Балтикой» в матче Кубка России
Поделиться
Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча с «Балтикой» (2:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23' 2:0 Воробьёв – 90+8'
«Достаточно хорошая игра. Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами. А так, главное, что победили.
В моменте с неназначенным пенальти на мне точно было касание. Но, как судья сказал, недостаточное или ещё что-то. Не хочется возвращаться к судейству: мы победили, и у нас хорошее настроение.
Когда началась стычка в концовке, я был достаточно далеко. Нашего Батрачка немного подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Но мы побежали, чтобы разнять», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Комментарии
- 13 августа 2025
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:12
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:49
-
19:36
-
19:33
-
19:33
-
19:32
-
19:21
-
19:18
-
19:06
-
19:06
-
19:04