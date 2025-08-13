Гендиректор «Балтики»: для нас РПЛ приоритетна, но и в Кубке хотелось бы набирать больше

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов после поражения калининградского клуба от «Локомотива» (0:2) в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России рассказал о целях команды на сезон и заявил, что сейчас для команды Мир РПЛ в приоритете.

«Удачный старт сезона — результат того, что команда работает и ставит перед собой большие цели. Для нас чемпионат приоритетен, но и в Кубке хотелось бы набирать больше. Но задачи «Балтики» на сезон пока не корректировались, это задача быть в топ-10. А самая основное цель — побеждать в каждом матче», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место, набрав восемь очков. В группе D Пути РПЛ Кубка России калининградцы занимают последнее место, не заработав ни одного очка.