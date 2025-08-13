Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Краснодар»: Густаво Сантос забил второй мяч «быков» в матче Кубка России

«Динамо» — «Краснодар»: Густаво Сантос забил второй мяч «быков» в матче Кубка России
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Краснодаром». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» ведёт — 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

На 34-й минуте дебютный гол за «быков» забил бразилец Густаво Сантос.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
