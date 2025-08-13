Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарий о новом лимите на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Когда примем новый лимит, когда я смогу его увидеть, когда уже будем обсуждать что-то конкретное, тогда и сможем об этом говорить. Мы ещё не видели цифр, но, если ужесточение лимита произойдёт, мы будем жить по нему и действовать в его рамках. Эти изменения касаться будут всех, и в парадигме этих правил мы и будем жить», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.