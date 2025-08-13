Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарий о новом лимите на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Когда примем новый лимит, когда я смогу его увидеть, когда уже будем обсуждать что-то конкретное, тогда и сможем об этом говорить. Мы ещё не видели цифр, но, если ужесточение лимита произойдёт, мы будем жить по нему и действовать в его рамках. Эти изменения касаться будут всех, и в парадигме этих правил мы и будем жить», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
Гончаренко — о лимите: для меня конкуренция и рост футболистов — только с иностранцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android