Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Гендиректор «Балтики»: календарь тяжёлый, наши болельщики ждут домашний матч

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о календаре команды на старте сезона-2025/2026.

«Календарь действительно тяжёлый, наши болельщики ждут домашний матч. Скоро игра с «Локомотивом», думаю, в Калининграде будет почти полный стадион. Это очень здорово», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Балтика» в первых четырёх турах Мир Российской Премьер-Лиги провела три игры на выезде с московским «Динамо» (1:1), «Спартаком» (3:0) и «Крыльями Советов» (1:1), а также одну домашнюю встречу с «Оренбургом» (3:2). Сегодня, 13 августа, «Балтика» в гостях проиграла «Локомотиву» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

