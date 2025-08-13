Измайлов: эмоциональное поведение Талалаева — внутренняя история клуба, он живёт игрой
Поделиться
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов после поражения калининградского клуба от «Локомотива» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил эмоциональное поведение главного тренера балтийцев Андрея Талалаева.
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23' 2:0 Воробьёв – 90+8'
«Потасовка в конце матча с «Локомотивом» — это просто накал борьбы. Последние минуты, секунды матча, ребята хотели забить гол, исправить ситуацию в матче. Это просто спортивная борьба.
Эмоциональное поведение Талалаева — внутренняя история клуба. Я вижу, что тренер живёт процессом, игрой. Это нормально», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 13 августа 2025
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:09
-
22:02
-
21:54
-
21:52
-
21:52
-
21:45
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:33
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:39