Измайлов: эмоциональное поведение Талалаева — внутренняя история клуба, он живёт игрой

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов после поражения калининградского клуба от «Локомотива» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил эмоциональное поведение главного тренера балтийцев Андрея Талалаева.

«Потасовка в конце матча с «Локомотивом» — это просто накал борьбы. Последние минуты, секунды матча, ребята хотели забить гол, исправить ситуацию в матче. Это просто спортивная борьба.

Эмоциональное поведение Талалаева — внутренняя история клуба. Я вижу, что тренер живёт процессом, игрой. Это нормально», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.