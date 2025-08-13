Скидки
Тренер «Крыльев Советов» Адиев: игра с «Сочи» носила хаотичный характер

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1, 3:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
5 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Чирков – 62'     1:1 Лепский – 88'    

«Я считаю, что первый тайм не лучший, но нормальная игра, были у нас и моменты, и подходы неплохие. Не понравилось в первом тайме, что не было тех скоростей, которых мы хотели. Во втором тайме мы взвинтили темп, но, к сожалению, получили со стандарта гол, но считаю, [это был] неплохой второй тайм, мы создали моменты на два гола, но, к сожалению, не забили.

Реализация нас немного подвела, не всегда всё удавалось. Когда состоялись все замены, игра носила хаотичный характер. Мы хотели как можно быстрее отыграться, но допустили несколько ошибок. Мы проверили людей, которые меньше получают игровую практику. У нас есть понимание, как мы можем вести игру с большим форвардом. Впереди матч с «Ахматом», все мысли об этом матче», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

