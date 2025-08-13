Скидки
Быстров: «Саутгемптон» — это болото, Сперцян не выберется оттуда. Это шаг назад

Быстров: «Саутгемптон» — это болото, Сперцян не выберется оттуда. Это шаг назад
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну не стоит переходить в «Саутгемптон» из английского Чемпионшипа, так как для полузащитника это будет шагом назад.

«Саутгемптон» и Чемпионшип — это болото. Сперцян не выберется оттуда. Это шаг назад. Надо ждать предложения из нормального клуба», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между «святыми» и «Краснодаром» по переходу атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна продвигаются успешно. Также появлялась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

