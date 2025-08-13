Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» может подписать вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли — The Athletic

«Рома» может подписать вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли — The Athletic
Комментарии

«Рома» ведёт переговоры с «Астон Виллой» о трансфере 28-летнего крайнего нападающего Леона Бэйли. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, официального предложения по игроку нет, но итальянский клуб настойчив в своих намерениях и становится всё более серьёзным претендентом на футболиста. Отмечается, что, кроме «Ромы», Леоном интересуются клубы Саудовской Аравии и Турции, в частности «Бешикташ».

В минувшем сезоне Бэйли принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Рома» интересуется Санчо, Гасперини хочет видеть его в составе — Football Italia
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android