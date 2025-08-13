«Рома» может подписать вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли — The Athletic

«Рома» ведёт переговоры с «Астон Виллой» о трансфере 28-летнего крайнего нападающего Леона Бэйли. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, официального предложения по игроку нет, но итальянский клуб настойчив в своих намерениях и становится всё более серьёзным претендентом на футболиста. Отмечается, что, кроме «Ромы», Леоном интересуются клубы Саудовской Аравии и Турции, в частности «Бешикташ».

В минувшем сезоне Бэйли принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.