Жуан Виктор попрощался с «Васко да Гама», известна сумма его трансфера в ЦСКА — Касагранде

Центральный защитник Жуан Виктор попрощался с одноклубниками и тренерским штабом «Васко да Гама» перед переходом в московский ЦСКА, сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X.
По данным Касагранде, сумма трансфера 27-летнего футболиста в московскую команду составила € 4,5 млн.
В нынешнем сезоне Виктор провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. В послужном списке Жуана также есть матчи за «Бенфику», «Нант» и другие команды.
По итогам четырёх стартовых туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице.