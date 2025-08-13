Быстров — о Дмитриеве в «Спартаке»: игрок лучше остальных, почему его не используют?

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал молодого полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева одним из лучших игроков красно-белых.

«В «Спартаке» в последнем матче проявил себя Игорь Дмитриев. Один из лучших на футбольном поле. Тренер его опять маринует на банке. Он хотел этого футболиста, ему привезли, и он оказался в заложниках. Почему, когда у тебя есть игрок, лучше остальных, ты его не используешь? Он сыграет сейчас на таком уровне три-четыре игры, но у него всё равно нет шансов попасть в основу, потому что будут играть люди за 20 и 30 млн», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В нынешнем сезоне 21-летний Дмитриев принял участие в пяти матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего игрок провёл на поле 243 минуты.