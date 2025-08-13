Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать?

Быстров: надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать?
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался о том, что «Спартаку» нужно было пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова вместо Деяна Станковича.

«Надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать? Глядя на их высказывания, я не уверен, что они думают чем-то. Они пробуют всегда — авось пройдёт», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост на фоне неудовлетворительных результатов красно-белых. Черчесов ранее, в августе возглавил «Ахмат» и в первом же матче победил «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0).

Материалы по теме
Быстров: «Саутгемптон» — это болото, Сперцян не выберется оттуда. Это шаг назад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android