Быстров: надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать?

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался о том, что «Спартаку» нужно было пригласить на пост главного тренера Станислава Черчесова вместо Деяна Станковича.

«Надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать? Глядя на их высказывания, я не уверен, что они думают чем-то. Они пробуют всегда — авось пройдёт», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть свой пост на фоне неудовлетворительных результатов красно-белых. Черчесов ранее, в августе возглавил «Ахмат» и в первом же матче победил «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0).