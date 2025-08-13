«Бавария» предложила € 60+ млн за Вольтемаде, «Штутгарт» просит больше — Плеттенберг

«Бавария» сделала «Штутгарту» новое предложение по трансферу нападающего Ника Вольтемаде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По информации источника, улучшенное предложение мюнхенского клуба составило € 60 млн плюс бонусы и процент «Штутгарту» от потенциальной продажи игрока в будущем. «Швабы» отклонили предложение, хотя представители игрока считали, что предложение будет принято. «Штутгарт» потребовал от «Баварии» € 75 млн, которые мюнхенцы платить не намерены.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.