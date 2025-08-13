Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«На связи с Кадыровым, Даудовым». Быстров — о Черчесове в «Ахмате»

«На связи с Кадыровым, Даудовым». Быстров — о Черчесове в «Ахмате»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о том, что Станислав Черчесов стал новым главным тренером грозненского «Ахмата». О назначении официально было объявлено 6 августа. В дебютной игре под руководством Черчесова грозненцы в 4-м туре Мир РПЛ обыграли «Зенит» (1:0).

«Если бы «Спартак» хотел пригласить Черчесова, они бы сделали это раньше. Так как не было никаких предложений, Саламыч понял, что надо работать, и поехал. Рядом с домом на Кавказе, родные пенаты. В «Ахмате» ничего не меняется. Фамилии все остаются плюс-минус те же. Может, люди иногда меняются, кто за команду отвечает, племянники, дяди. Но структура есть, «Ахмат» в РПЛ стабильно выступает, хотя бывают сложные времена.

Черчесов на связи с президентом клуба, с Рамзаном Ахматовичем и с Даудовым. Поддержка есть, он её ощущает, если он захочет каких-то игроков приобрести, то ему не откажут», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

