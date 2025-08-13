Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер России U18 высказался о дубле дебютанта «Краснодара» Мукаилова в ворота «Динамо»

Тренер России U18 высказался о дубле дебютанта «Краснодара» Мукаилова в ворота «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер юношеской сборной России (U18) Андрей Аксёнов высказался об игре 18-летнего форварда «Краснодара» Казбека Мукаилова в дебютном матче за основную команду. Во встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» Мукаилов забил два мяча в первом тайме.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Я вижу, что у Казбека есть отличный потенциал, который он сможет реализовать при правильном подходе. Я в нём не сомневаюсь. У Мукаилова хорошие профессиональные и человеческие качества. Давно вызываю его в юношескую сборную России и очень радуюсь его успехам. Теперь и в основной команде «Краснодара»!

Давайте пока не будем забегать вперёд, я всегда осторожно к этому отношусь. Я знаю много случаев, когда у игрока был хороший потенциал, и при первых успехах о них говорили на высоких тонах. А потом они пропадали. И я очень не хочу, чтобы такое произошло с Казбеком. Ему нужно и дальше продолжать прогрессировать и развивать свой потенциал.

Мукаилов — очень воспитанный парень. Всегда он открыт в общении, в команде эти качества ценят, многие ребята к нему тянутся. Мы всегда поддерживаем Казбека, остаёмся на связи, поздравляем с каким-то событиями. И сегодня я обязательно напишу ему и поздравляю с дублем в ворота «Динамо», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Динамо» — «Краснодар»: москвичи проигрывают 0:3 после первого тайма матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android