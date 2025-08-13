Тренер России U18 высказался о дубле дебютанта «Краснодара» Мукаилова в ворота «Динамо»

Старший тренер юношеской сборной России (U18) Андрей Аксёнов высказался об игре 18-летнего форварда «Краснодара» Казбека Мукаилова в дебютном матче за основную команду. Во встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» Мукаилов забил два мяча в первом тайме.

«Я вижу, что у Казбека есть отличный потенциал, который он сможет реализовать при правильном подходе. Я в нём не сомневаюсь. У Мукаилова хорошие профессиональные и человеческие качества. Давно вызываю его в юношескую сборную России и очень радуюсь его успехам. Теперь и в основной команде «Краснодара»!

Давайте пока не будем забегать вперёд, я всегда осторожно к этому отношусь. Я знаю много случаев, когда у игрока был хороший потенциал, и при первых успехах о них говорили на высоких тонах. А потом они пропадали. И я очень не хочу, чтобы такое произошло с Казбеком. Ему нужно и дальше продолжать прогрессировать и развивать свой потенциал.

Мукаилов — очень воспитанный парень. Всегда он открыт в общении, в команде эти качества ценят, многие ребята к нему тянутся. Мы всегда поддерживаем Казбека, остаёмся на связи, поздравляем с каким-то событиями. И сегодня я обязательно напишу ему и поздравляю с дублем в ворота «Динамо», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.