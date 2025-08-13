Сперцян провёл 150-й матч за «Краснодар»
Полузащитник Эдуард Сперцян провёл 150-й официальный матч за основную команду «Краснодара».
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
Сперцян вышел на поле на 67-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо», заменив Данилу Козлова, и отметился забитым голом на 88-й минуте.
В активе 25-летнего Сперцяна стало 150 матчей за «быков», он капитан команды. За это время он забил 46 мячей и отдал 35 голевых передач, а также стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.
Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между «Саутгемптоном» и «Краснодаром» по переходу атакующего полузащитника Сперцяна продвигаются успешно. Также появлялась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.
Комментарии
