Сперцян провёл 150-й матч за «Краснодар»

Полузащитник Эдуард Сперцян провёл 150-й официальный матч за основную команду «Краснодара».

Сперцян вышел на поле на 67-й минуте матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо», заменив Данилу Козлова, и отметился забитым голом на 88-й минуте.

В активе 25-летнего Сперцяна стало 150 матчей за «быков», он капитан команды. За это время он забил 46 мячей и отдал 35 голевых передач, а также стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между «Саутгемптоном» и «Краснодаром» по переходу атакующего полузащитника Сперцяна продвигаются успешно. Также появлялась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.