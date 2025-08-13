Агент Вольтемаде заявил, что «Штутгарт» нарушает договорённость, запросив € 75 млн

Агент Дэнни Бахманн, представляющий интересы нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде, высказался об отклонённом предложении о трансфере игрока от «Баварии».

«Требование нереальной суммы в € 75 млн за игрока, который перешёл в клуб на правах свободного агента, но с зарплатой ниже средней, не только не имеет под собой никаких оснований, особенно для внутреннего трансфера, но и полностью противоречит предыдущим соглашениям», — приводит слова Бахманна журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что мюнхенцы предложили € 60 млн плюс бонусы и процент «Штутгарту» от потенциальной продажи игрока в будущем. «Швабы» отклонили предложение и потребовали от «Баварии» € 75 млн.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.