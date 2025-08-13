«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче Кубка России благодаря дублю 18-летнего Мукаилова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы В на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 4:0.

Дублем отметился 18-летний форвард-дебютант «Краснодара» Казбек Мукаилов (19-я и 44-я минуты), по одному голу забили Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (88), который вышел на замену во втором тайме.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».