Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» проиграло «Краснодару» в пяти матчах подряд

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Это пятое подряд поражение бело-голубых в официальной встрече с «быками».

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Первое поражение динамовцев в этой серии произошло в сезоне-2023/2024 (0:1) в рамках Мир РПЛ, в прошлом сезоне южане одержали победы со счётом 1:0 и 3:0 также в рамках чемпионата России, в нынешнем сезоне московская команда уступила со счётом 0:1 в матче Премьер-Лиги и потерпела поражение в Кубке страны (0:4).

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В Кубка России. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

