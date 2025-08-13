«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: после первого тайма счёт 1:0 в пользу лондонцев

В эти минуты идёт перерыв матча за Суперкубок УЕФА, в котором играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру из Португалии. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте Микки ван де Вен открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Отметим, что «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету «Королевского клуба» шесть подобных титулов.