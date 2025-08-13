Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 13 августа, календарь, таблица

Сегодня, 13 августа, во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 13 августа:

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:1;

«Локомотив» — «Балтика» — 2:0;

«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:1 (5:3 пен.);

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 0:4.

В четверг, 14 августа, состоится заключительная встреча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026: «Пари НН» — «Ростов». Матч пройдёт в Саранске и начнётся в 19:30 мск.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».