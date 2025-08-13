Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Мурад Мусаев в третий раз обыграл команду Валерия Карпина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обыграл команду Валерия Карпина, ныне возглавляющего московское «Динамо», в третий раз. Сегодня, 13 августа, «быки» разгромили бело-голубых (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

Ранее «Краснодар» Мусаева победил «Динамо» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ со счётом 1:0 и «Ростов» (2:0) под руководством Карпина в сезоне-2024/2025. Также было одно поражение и шесть ничьих.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке. В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

