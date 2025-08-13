Мурад Мусаев в третий раз обыграл команду Валерия Карпина
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обыграл команду Валерия Карпина, ныне возглавляющего московское «Динамо», в третий раз. Сегодня, 13 августа, «быки» разгромили бело-голубых (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
Ранее «Краснодар» Мусаева победил «Динамо» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ со счётом 1:0 и «Ростов» (2:0) под руководством Карпина в сезоне-2024/2025. Также было одно поражение и шесть ничьих.
По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке. В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:23
-
00:10
-
00:10
-
00:09
- 13 августа 2025
-
23:57
-
23:57
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:21