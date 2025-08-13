Скидки
В «Динамо» извинились перед болельщиками за разгромное поражение от «Краснодара»

В «Динамо» извинились перед болельщиками за разгромное поражение от «Краснодара»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Краснодара» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 4:0 в пользу «быков».

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Благодарю болельщиков, их было много. Матч не соответствовал их ожиданиям. Хотелось бы извиниться перед ними. Мы разберём результат с тренерским штабом. Что касается начала сезона, нам есть над чем работать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

