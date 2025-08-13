Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Открытая игра. «Динамо» играет с мячом, пытается доминировать. Мы же высоко их встречали, прессинговали. Когда забили гол, стало легче. Мне понравился наш настрой. Важно каждый матч играть с максимальным настроем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».