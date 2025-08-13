Мурад Мусаев высказался о дубле Мукаилова в дебютном матче за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дубль нападающего Казбека Мукаилова в ворота московского «Динамо» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Эта игра стала дебютной для игрока за основную команду «быков».

«Мукаилову важно не отвлекаться. Это его первый матч. Он только начинает. Думаю, сейчас будет больше работать с основой. А так — он очень фактурный форвард, хорошо играет в створе ворот. Но много хвалить его не буду — будет скромнее», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».