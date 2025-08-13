Московское «Динамо» не может забить гол «Краснодару» в пяти матчах подряд

Московское «Динамо» не может забить «Краснодару» в пяти матчах подряд во всех турнирах. Сегодня, 13 августа, бело-голубые дома проиграли «быкам» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:4.

В последних пяти очных встречах команд побеждал «Краснодар». Трижды команда Мусаева победила со счётом 1:0, один раз — со счётом 3:0 и ещё раз — 4:0.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».