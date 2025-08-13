Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Ли Кан Ин отыграл один мяч парижан на 85-й минуте

В эти минуты идёт матч за Суперкубок УЕФА, в котором играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру из Португалии. На данный момент счёт 2:1 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 ван де Вен – 39'     0:2 Ромеро – 48'     1:2 Ин – 85'     2:2 Рамуш – 90+4'    

Ли Кан Ин сократил отставание в счёте на 85-й минуте. Ранее, на 39-й минуте, Микки ван де Вен открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. Кристиан Ромеро на 48-й минуте удвоил преимущество «шпор».

Напомним, в прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» переиграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0.

Отметим, что «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету «Королевского клуба» шесть подобных титулов.

