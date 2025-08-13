Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев объяснил, почему выбрал Кривцова капитаном «Краснодара» в матче с «Динамо»

Мусаев объяснил, почему выбрал Кривцова капитаном «Краснодара» в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил решение сделать Никиту Кривцова капитаном команды во встрече Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:0). Кривцов отыграл весь матч и отметился двумя голевыми передачами.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«У Кривцова есть лидерские качества. Хотелось его поддержать в этом направлении, поэтому дали повязку ему. Был вариант ещё с Диего Костой, но он капитан без повязки. И Сперцян, и Кордоба, и Агкацев поддержали решение дать повязку Никите», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, с тремя очками располагается на третьей строчке.

В 3-м туре группы В 27 августа «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», «Динамо» в этот же день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Материалы по теме
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android