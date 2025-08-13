Семшов: до зимы положение Станковича будет крепким

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что позиции Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» пока не находятся под угрозой, несмотря на плохой старт сезона.

«За последние 15 лет это худший старт. И тяжело понять, почему он не учит русский, всё время выступает на итальянском. Тем более мы видим и сербских, и других его коллег из Восточной Европы, кто учили русский в школе. Те же Николич, Личка… Безусловно, ему нужно этот компонент подтянуть из уважения к стране, в которой он работает.

Думаю, что до зимы его положение будет крепким. При этом всё зависит, на каком месте «Спартак» окажется после 18 туров. Если придёт новый тренер, это не вариант. Ему вновь потребуются время, чтобы свою философию команде привить, новые футболисты. Хотя Ивич, которого прочат, тоже способен по характеру привести к чемпионству. В «Краснодаре» не получилось, здесь вполне может. Что есть опыт в российском чемпионате, небольшой плюс», — приводит слова Семшова Livesport.

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.