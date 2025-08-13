Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин после разгрома от «Краснодара» поспорил с журналистом из-за игры «Динамо» в атаке

Карпин после разгрома от «Краснодара» поспорил с журналистом из-за игры «Динамо» в атаке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые дома разгромно проиграли «Краснодару» (0:4).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

— Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?
— Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

— Использовали ошибки.
— Браво. Но как атаковал?

— Я не специалист.
— У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь всё время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android