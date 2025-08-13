Карпин после разгрома от «Краснодара» поспорил с журналистом из-за игры «Динамо» в атаке
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин вступил в спор с журналистом после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые дома разгромно проиграли «Краснодару» (0:4).
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
— Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?
— Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?
— Использовали ошибки.
— Браво. Но как атаковал?
— Я не специалист.
— У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь всё время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:23
-
00:10
-
00:10
-
00:09
- 13 августа 2025
-
23:57
-
23:57
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:21