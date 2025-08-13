Карпин — о матче с «Краснодаром»: ближайший резерв помог нам умереть
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Бело-голубые потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19' 0:2 Фуртадо – 34' 0:3 Мукаилов – 44' 0:4 Сперцян – 88'
«Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет, как они нам могут помочь и в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Ну… помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.
