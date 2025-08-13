Карпин — о матче с «Краснодаром»: ближайший резерв помог нам умереть

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Бело-голубые потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

«Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет, как они нам могут помочь и в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Ну… помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.