Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о матче с «Краснодаром»: ближайший резерв помог нам умереть

Карпин — о матче с «Краснодаром»: ближайший резерв помог нам умереть
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Бело-голубые потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет, как они нам могут помочь и в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Ну… помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
«Краснодар» поиздевался над «Динамо» — забили 4 в гостях! Дубль — у молодого дебютанта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android