Суд продлил арест совладельца «Торпедо» Соболева и экс-гендиректора клуба Скородумова

Суд продлил арест совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора автозаводцев Валерия Скородумова на три месяца, сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.

В июне после появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым был заключён под стражу. Они обвиняются по ст. 184 ч. 2 – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Максимальное наказание за данное правонарушение составляет до семи лет лишения свободы.

Решением КДК РФС Скородумов отстранён от футбольной деятельности на 10 лет, Соболев – на пять.