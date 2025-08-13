Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд продлил арест совладельца «Торпедо» Соболева и экс-гендиректора клуба Скородумова

Суд продлил арест совладельца «Торпедо» Соболева и экс-гендиректора клуба Скородумова
Комментарии

Суд продлил арест совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора автозаводцев Валерия Скородумова на три месяца, сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.

В июне после появления информации о возможном взяточничестве со стороны руководителей московского клуба функционер вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым был заключён под стражу. Они обвиняются по ст. 184 ч. 2 – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Максимальное наказание за данное правонарушение составляет до семи лет лишения свободы.

Решением КДК РФС Скородумов отстранён от футбольной деятельности на 10 лет, Соболев – на пять.

Материалы по теме
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android