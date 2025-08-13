Валерий Карпин высказался об инициативе изменить лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин дал комментарий на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Сейчас клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«По поводу лимита я сказал всё в 2008-м. Больше мне добавить нечего», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Локомотив». «Краснодар» и «Крылья Советов» являются ближайшими преследователями команды.