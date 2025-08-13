Новичок «Динамо» Рубенс: Халк рассказывал, что в России безопасно жить, не как в Бразилии

Новичок московского «Динамо» Рубенс заявил, что часто разговаривал с бывшим нападающим «Зенита» Халком о жизни в России.

— В «Атлетико» вы несколько лет играли с Халком, когда-то бывшей звездой чемпионата России. Что он вам рассказывал о нашей стране?

— С Халком мы много говорили о жизни в России. Он сказал, что это очень красивая страна, где хорошо и безопасно жить, не как в Бразилии. Говорил только хорошее, в том числе и о Москве. Если брать футбол, то Халк отмечал, что российский футбол отличается от бразильского, но для меня не возникнет проблем с адаптацией, потому что мои футбольные качества будут востребованы в России, — приводит слова Рубенса официальный сайт «Динамо».

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду. Срок контракта бразильца с российской командой рассчитан до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.