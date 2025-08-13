«Возможно, другую игру в Кубке надо сыграть основой». Талалаев — о проигрыше «Локомотиву»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении от «Локомотива» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которое стало вторым для калининградской команды в турнире.

«Может быть, придётся другую игру сыграть полностью основой в Кубке, потому что нельзя без очков оставлять такую болельщицкую торсиду, поддержку, которую они оказывают. Я думаю, что немного у вас гостевых секторов настолько заполнены и так активно поддерживают. А наши ездят за командой везде, хотят видеть результат, а не только творческие эксперименты и амбиции футболистов, которые пока не доказываются в Кубке результатом», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртом месте группы D. В 3-м туре группового этапа Кубка России 27 августа «Балтика» сыграет дома с ЦСКА.