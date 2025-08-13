Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возможно, другую игру в Кубке надо сыграть основой». Талалаев — о проигрыше «Локомотиву»

«Возможно, другую игру в Кубке надо сыграть основой». Талалаев — о проигрыше «Локомотиву»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении от «Локомотива» в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которое стало вторым для калининградской команды в турнире.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'     2:0 Воробьёв – 90+8'    

«Может быть, придётся другую игру сыграть полностью основой в Кубке, потому что нельзя без очков оставлять такую болельщицкую торсиду, поддержку, которую они оказывают. Я думаю, что немного у вас гостевых секторов настолько заполнены и так активно поддерживают. А наши ездят за командой везде, хотят видеть результат, а не только творческие эксперименты и амбиции футболистов, которые пока не доказываются в Кубке результатом», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртом месте группы D. В 3-м туре группового этапа Кубка России 27 августа «Балтика» сыграет дома с ЦСКА.

Материалы по теме
Батраков сделал результат и в Кубке! Но в концовке спровоцировал потасовку
Батраков сделал результат и в Кубке! Но в концовке спровоцировал потасовку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android