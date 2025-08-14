Владимир Быстров: где Жедсоны, фигедсоны? Русские сейчас рулят в РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что ведущими футболистами в Мир РПЛ сейчас являются не легионеры, а молодые россияне.

«Самое кайфовое, что в нашем чемпионате сейчас рулят не иностранцы, не дорогие покупки, а те наши, которые показывают классный футбол. Все лидеры сейчас — русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны, фигедсоны, где они все? На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков. Русские сейчас рулят», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

После четырёх туров РПЛ лидирует московский «Локомотив» (12 очков), вторым идёт «Краснодар» (9), тройку лучших замыкают самарские «Крылья Советов» (8), ЦСКА (8) — четвёртый, «Балтика» (8) — пятая.