Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: где Жедсоны, фигедсоны? Русские сейчас рулят в РПЛ

Владимир Быстров: где Жедсоны, фигедсоны? Русские сейчас рулят в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что ведущими футболистами в Мир РПЛ сейчас являются не легионеры, а молодые россияне.

«Самое кайфовое, что в нашем чемпионате сейчас рулят не иностранцы, не дорогие покупки, а те наши, которые показывают классный футбол. Все лидеры сейчас — русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны, фигедсоны, где они все? На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков. Русские сейчас рулят», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

После четырёх туров РПЛ лидирует московский «Локомотив» (12 очков), вторым идёт «Краснодар» (9), тройку лучших замыкают самарские «Крылья Советов» (8), ЦСКА (8) — четвёртый, «Балтика» (8) — пятая.

Материалы по теме
Быстров: надо ли было думать «Спартаку» о приглашении Черчесова? А там умеют думать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android